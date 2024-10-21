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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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Баєр Леверкузен
-
23 жовтня
19:45
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-
Баварія
-
23 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Ліверпуль
-
23 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Феєнорд
-
23 жовтня
22:00
Янг Бойз
-
Інтер
-
23 жовтня
22:00
РБ Зальцбург
-
Динамо Загреб
-
23 жовтня
22:00
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Фонсека: Мілан важливіший за мене чи будь-якого гравця

21 жовтня 2024

Фонсека, getty images

"Россонері" потрібна тільки перемога над Брюгге.

Головний тренер італійського Мілана Паулу Фонсека поділився своїми очікуваннями від матчу із Брюгге в рамках третього туру Ліги чемпіонів. Цитує португальського фахівця Sky Sport Italia.

"Приємно працювати після перемог. Це додає впевненості та створює більш позитивну атмосферу в команді. Ми повинні перемогти і завтра в Лізі чемпіонів.

Я роблю все для того, щоб Мілан перемагав, а не для свого задоволення. Важливий командний принцип, і так буде завжди, тому що Мілан важливіший за Фонсеку або будь-якого гравця. Важливий не Фонсека або хтось інший, важливий Мілан.
Леау гратиме з перших хвилин. Габбія тренувався і почувається добре, є ймовірність, що він також зіграє. Абрагам — ні. Подивимося, чи буде він доступний до матчу з Болоньєю, — сказав Фонсека.
Матч між Брюгге та Міланом відбудеться 22-го жовтня, о 19:45 за київським часом.

Джерело: Sky Sports

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