Луїс Енріке: Там, де ви сумніваєтеся, я бачу зростання та потенціал ПСЖ

Іспанський фахівець бачить перспективу у своїй команді.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився про гру своєї команди у поточному сезоні. Цитує іспанського фахівця RMC Sport.

"У футболі потрібно покращувати кожен аспект гри у кожному матчі. Якщо ти виграєш з рахунком 5:0, завжди є аспекти, які потрібно поліпшити. Там, де ви сумніваєтеся, я бачу зростання команди, потенціал, оптимізм, я бачу те, що транслює моя команда.

Дійсно, є багато речей, які потрібно поліпшити, але я дуже оптимістичний. Мені подобається те, що я бачу, те, як ми почали сезон.

Ліга чемпіонів — важке випробування, хороших результатів у цьому змаганні буде менше, але завтра ми граємо вдома і хочемо домогтися позитивного результату", — заявив Енріке.

В рамках 3-го туру Ліги чемпіонів, ПСЖ прийматиме ейндговенський ПСВ. Початок матчу 22-го жовтня, о 22:00 за київським часом.