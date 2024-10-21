Мотта: Штутгарт заслуговував на перемогу в матчі з Реалом

Керманич "зебр" відзначив гру майбутнього суперника в ЛЧ.

Головний тренер туринського Ювентуса Тіаго Мотта висловився про майбутню гру зі Штутгартом в рамках 3-го туру Ліги чемпіонів. Його слова наводить сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо.

"Вони провели перший матч у Мадриді проти Реала, де заслуговували на перемогу. Штутгарт пропустив два голи в кінцівці зустрічі, але грали дуже добре.

У першому таймі матчу з Баварією вони також грали чудово, але рівень гравців мюнхенців дозволив їм перевернути гру у другому таймі.

Штутгарт хоче контролювати гру, але в останньому матчі він зустрівся з командою, яка не давала цього робити. Нам потрібно стежити за всіма гравцями суперника, вони дуже хороші при грі з м'ячем. Мені вони дуже подобаються", — сказав Мотта.

Матч між Ювентусом та Штутгартом відбудеться 22-го жовтня, о 22:00 за київським часом.