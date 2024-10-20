Стала відома суддівська бригада на матч Арсенал — Шахтар

Обслуговувати поєдинок буде француз.

У третьому турі основного етапу Ліги чемпіонів, який відбудеться 22 жовтня, Арсенал прийматиме Шахтар на своєму полі. Французький арбітр Бенуа Бастьєн очолить команду суддів на цьому матчі.

41-річний Бастьєн працюватиме разом з Хішамом Закрані та Орельєном Бертом'ю, які будуть його асистентами на лініях. Четвертою офіційною особою на полі буде Тома Леонар. Бенуа Мійо відповідатиме за VAR, а Віллі Делажо буде його помічником.

Бастьєн раніше зустрічався з Шахтарем у міжнародних матчах. У 2017 році під його керівництвом "гірники" перемогли Манчестер Сіті з рахунком 2:1 на груповому етапі Ліги чемпіонів. Однак, у 2021 році Шахтар поступився мадридському Реалу з рахунком 1:2.

Матч між Арсеналом і Шахтарем пройде на Емірейтс у Лондоні й розпочнеться о 22:00 за київським часом.