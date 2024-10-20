Арсенал — Шахтар: де дивитись матч Ліги чемпіонів 22.10.2024

Football.ua розповідає, де дивитися матч Ліги чемпіонів.

У вівторок, 22 жовтня, донецький Шахтар проведе гостьовий поєдинок основного етапу Ліги чемпіонів, у якому суперником буде лондонський Арсенал.

Єврокубковий поєдинок пройде на стадіоні Емірейтс (Лондон). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, у минулому турі команда Маріно Пушича поступилась бергамаській Аталанті (0:3), а до цього зіграла внічию з Болонією (0:0).

Усі поєдинки основного етапу головного єврокубка на території України покаже офіційний транслятор турніру — платформа MEGOGO. У прямому ефірі матч буде доступний в передплатах "Максимальна" та "Спорт".

Нагадаємо, що з нового сезону УЄФА суттєво змінив формат проведення Ліги чемпіонів. Наразі кількість учасників у ній збільшилася з 32 до 36, а команди не розбиті на різні групи. Результати записуватимуться у загальну таблицю, а за підсумками восьми турів визначаться учасники 1/8 фіналу та стикових матчів.