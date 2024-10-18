Пушич: Арсенал — одна з найкращих команд світу станом на зараз

Керманич Шахтаря висловився про майбутній матч із "канонірами" у Лізі чемпіоінв.

У рамках третього туру Ліги чемпіонів УЄФА оновленого формату донецький Шахтар вирушить у гості до лондонського Арсеналу.

Головний тренер "гірників" Маріно Пушич поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з віцечемпіоном Англії.

"Це буде важка подорож для нас з логістичної точки зору. Як ви знаєте, ми постійно стикаємось з цим питанням. Але зараз це частина нашої роботи, і ми готові до цих випробувань.

Арсенал – одна з найкращих команд світу станом на зараз. Ми розглядаємо це в першу чергу як неймовірне випробування та шанс продемонструвати себе.

Звичайно, ми докладемо всі зусилля, щоб продемонструвати свій малюнок гри", – сказав Пушич в етері УПЛ ТБ.

Матч Арсенал – Шахтар відбудеться у вівторок, 22 жовтня, о 22:00 за київським часом.