Барселона внесла Щесни в заявку Ліги чемпіонів

Польський голкіпер замінив у ній травмованого Марка-Андре тер Штегена.

Новоспечений воротар Барселони Войцех Щесни незабаром зможе дебютувати за каталонський клуб. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, Барселона вже заявила 34-річного поляка для участі в основному етапі Ліги чемпіонів, а також прибрала травмованого Марка-Андре тер Штегена.

Також наголошується, що головний тренер "блаугранас" Ганс-Дітер Флік сподівається, що Войцех завдяки паузі на матчі збірних набере оптимальну форму до найближчого матчу, в якому він зможе дебютувати.

Нагадаємо, Щесни перейшов до Барселони кілька днів тому після серйозної травми тер Штегена.

Свій найближчий матч Барселона проведе проти Севільї. Гра відбудеться 20 жовтня о 22:00 за Києвом.