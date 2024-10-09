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-
Ліверпуль
-
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22:00
Бенфіка
-
Феєнорд
-
23 жовтня
22:00
Янг Бойз
-
Інтер
-
23 жовтня
22:00
РБ Зальцбург
-
Динамо Загреб
-
23 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Лілль
-
23 жовтня
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Барселона внесла Щесни в заявку Ліги чемпіонів

09 жовтня 2024

Войцех Щесни, Getty Images

Польський голкіпер замінив у ній травмованого Марка-Андре тер Штегена.

Новоспечений воротар Барселони Войцех Щесни незабаром зможе дебютувати за каталонський клуб. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, Барселона вже заявила 34-річного поляка для участі в основному етапі Ліги чемпіонів, а також прибрала травмованого Марка-Андре тер Штегена.

Також наголошується, що головний тренер "блаугранас" Ганс-Дітер Флік сподівається, що Войцех завдяки паузі на матчі збірних набере оптимальну форму до найближчого матчу, в якому він зможе дебютувати.

Нагадаємо, Щесни перейшов до Барселони кілька днів тому після серйозної травми тер Штегена.

Свій найближчий матч Барселона проведе проти Севільї. Гра відбудеться 20 жовтня о 22:00 за Києвом.

Джерело: El Mundo Deportivo

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