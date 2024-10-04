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-
22 жовтня
19:45
Астон Вілла
-
Болонья
-
22 жовтня
22:00
Жирона
-
Слован Братислава
-
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссія Дортмунд
-
22 жовтня
22:00
ПСЖ
-
ПСВ
-
22 жовтня
22:00
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-
22 жовтня
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-
Спортінг Лісабон
-
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-
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-
22 жовтня
22:00
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-
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-
23 жовтня
19:45
Брест
-
Баєр Леверкузен
-
23 жовтня
19:45
Барселона
-
Баварія
-
23 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Ліверпуль
-
23 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Феєнорд
-
23 жовтня
22:00
Янг Бойз
-
Інтер
-
23 жовтня
22:00
РБ Зальцбург
-
Динамо Загреб
-
23 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Лілль
-
23 жовтня
22:00
Манчестер Сіті
-
Спарта Прага
-
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Палкін: Новий формат Ліги чемпіонів більш цікавий для вболівальників

04 жовтня 2024

Палкін: Новий формат Ліги чемпіонів більш цікавий для вболівальників

Гендиректор донеччан оцінив новий формат змагань.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін висловився про новий формат Ліги чемпіонів.

"На мій погляд, новий формат Ліги чемпіонів більш цікавий для вболівальників і набагато цікавіший для клубів із фінансового погляду та кількості матчів. Якщо раніше ми грали у груповому раунді шість матчів, то тепер йдеться про вісім ігор.

Як для нас, як представника України, так і для всієї Центральної та Східної Європи, це досить добре і є великим викликом.

Для вболівальників це також добре, бо ми граємо із різними командами. Якщо раніше ми проводили матчі лише з трьома командами, і це давало певну втому, бо вже розумієш і передбачаєш, які можуть бути результати, стратегія. Але зараз це досить цікаво, адже кожна гра – новий суперник, новий виклик, нова стратегія.

На мій погляд, УЄФА запустив дуже і дуже хороший формат, і я вірю, що цей формат матиме успіх у майбутньому", – його слова цитує CBSSports.

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