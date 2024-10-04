Палкін: Новий формат Ліги чемпіонів більш цікавий для вболівальників

Гендиректор донеччан оцінив новий формат змагань.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін висловився про новий формат Ліги чемпіонів.

"На мій погляд, новий формат Ліги чемпіонів більш цікавий для вболівальників і набагато цікавіший для клубів із фінансового погляду та кількості матчів. Якщо раніше ми грали у груповому раунді шість матчів, то тепер йдеться про вісім ігор.

Як для нас, як представника України, так і для всієї Центральної та Східної Європи, це досить добре і є великим викликом.

Для вболівальників це також добре, бо ми граємо із різними командами. Якщо раніше ми проводили матчі лише з трьома командами, і це давало певну втому, бо вже розумієш і передбачаєш, які можуть бути результати, стратегія. Але зараз це досить цікаво, адже кожна гра – новий суперник, новий виклик, нова стратегія.

На мій погляд, УЄФА запустив дуже і дуже хороший формат, і я вірю, що цей формат матиме успіх у майбутньому", – його слова цитує CBSSports.