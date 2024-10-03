Лапорта: Флік працює дуже добре та не шукає виправдань

Німець потужно розпочав в столиці Каталонії.

Президент Барселони Жоан Лапорта висловився про роботу головного тренера каталонської команди Гансі Фліка. Його слова наводить Marca.

"Ми добре почали сезон. Наш тренер працює дуже добре та не шукає виправдань. Травми — це проблема, але він дуже добре з ними справляється. Зараз відновлюються важливі гравці.

Попереду багато матчів. Календар змушує нас мати конкурентоспроможний та широкий склад. Залучення гравців із молодіжної команди дає дуже хороші результати, і Флік проробляє видатну роботу.

Він дуже професійний тренер, який знає, який у нього склад, і дуже добре ним керує. Гравці розуміють принципи його роботи", — сказав президент Барселони.