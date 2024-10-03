Штутгарт
1
Спарта Прага
1
01 жовтня
19:45
РБ Зальцбург
0
Брест
4
01 жовтня
19:45
Барселона
5
Янг Бойз
0
01 жовтня
22:00
Слован Братислава
0
Манчестер Сіті
4
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
1
Мілан
0
01 жовтня
22:00
ПСВ
1
Спортінг Лісабон
1
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
7
Селтік
1
01 жовтня
22:00
Інтер
4
Црвена Звезда
0
01 жовтня
22:00
Арсенал
2
ПСЖ
0
01 жовтня
22:00
Шахтар
0
Аталанта
3
02 жовтня
19:45
Жирона
2
Феєнорд
3
02 жовтня
19:45
Лілль
1
Реал Мадрид
0
02 жовтня
22:00
Бенфіка
4
Атлетіко
0
02 жовтня
22:00
Динамо Загреб
2
Монако
2
02 жовтня
22:00
Ліверпуль
2
Болонья
0
02 жовтня
22:00
Штурм
0
Брюгге
1
02 жовтня
22:00
Астон Вілла
1
Баварія
0
02 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
2
Ювентус
3
02 жовтня
22:00
Монако
-
Црвена Звезда
-
22 жовтня
19:45
Мілан
-
Брюгге
-
22 жовтня
19:45
Астон Вілла
-
Болонья
-
22 жовтня
22:00
Жирона
-
Слован Братислава
-
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссія Дортмунд
-
22 жовтня
22:00
ПСЖ
-
ПСВ
-
22 жовтня
22:00
Ювентус
-
Штутгарт
-
22 жовтня
22:00
Штурм
-
Спортінг Лісабон
-
22 жовтня
22:00
Арсенал
-
Шахтар
-
22 жовтня
22:00
Аталанта
-
Селтік
-
23 жовтня
19:45
Брест
-
Баєр Леверкузен
-
23 жовтня
19:45
Барселона
-
Баварія
-
23 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Ліверпуль
-
23 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Феєнорд
-
23 жовтня
22:00
Янг Бойз
-
Інтер
-
23 жовтня
22:00
РБ Зальцбург
-
Динамо Загреб
-
23 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Лілль
-
23 жовтня
22:00
Манчестер Сіті
-
Спарта Прага
-
23 жовтня
22:00

Емері: З такими командами, як Баварія, дуже важливо бути сильним

03 жовтня 2024

Емері, getty images

Бірмінгемці здобули блискучу перемогу.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері прокоментував перемогу над мюнхенською Баварією (1:0) в рамках 2-го туру Ліги чемпіонів. Цитує іспанського фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Ми хочемо бути стабільними, щоб регулярно виступати в Європі. Ми дуже добре боролися та зрештою перемогли. Можливо, нам вдасться потрапити до першої вісімки за підсумками Єдиної ліги.

З такими командами дуже важливо бути сильним. Мартінес виконав приголомшливу роботу, зробивши неймовірні сейви.
Ми працюємо з Дураном. Найважливішим аспектом є його настрій: він готовий грати 90, 60, 30 хвилин. Він зосереджений на кожній хвилині своєї гри. Сьогодні в нас було два дуже хороших нападники. Це фантастика для нього та команди", — заявив Емері.
 

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

команди
   