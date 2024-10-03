Емері: З такими командами, як Баварія, дуже важливо бути сильним

Бірмінгемці здобули блискучу перемогу.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері прокоментував перемогу над мюнхенською Баварією (1:0) в рамках 2-го туру Ліги чемпіонів. Цитує іспанського фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Ми хочемо бути стабільними, щоб регулярно виступати в Європі. Ми дуже добре боролися та зрештою перемогли. Можливо, нам вдасться потрапити до першої вісімки за підсумками Єдиної ліги.

З такими командами дуже важливо бути сильним. Мартінес виконав приголомшливу роботу, зробивши неймовірні сейви.

Ми працюємо з Дураном. Найважливішим аспектом є його настрій: він готовий грати 90, 60, 30 хвилин. Він зосереджений на кожній хвилині своєї гри. Сьогодні в нас було два дуже хороших нападники. Це фантастика для нього та команди", — заявив Емері.