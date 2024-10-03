Динамо Загреб — Монако 2:2 Відео голів та огляд матчу 02.10.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 2 жовтня 2024 року.

У рамках другого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА хорватське Динамо Загреб на власному полі приймало французький Монако й зіграло внічию з рахунком 2:2.

Матчем двох рівних суперників видалась ця гра впродовж усього ігрового часу, і хоча гості залишали за собою контроль м’яча, це не вони посеред другого тайму вели за рахунком у два голи.

Однак "монегаски" врятували хоча б нічию за останню чверть години.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо Загреб — Монако у рамках 2 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Динамо Загреб — Монако 2:2

Голи: Сучич, 45+3, Батуріна, 66 - Салісу, 75, Закарія, 90 (пен)

Динамо Загреб: Невістич — Рістовскі, -, Бернауер, Торренте, — — Сучич, Мішич, Адемі (Рог, 63) — Батуріна (Качавенда, 76) — Петкович

Монако: Кьон — де Олівейра (Бен-Сегір, 72), Керер, Салісу, Енріке (Уаттара, 80) — Закарія, Камара (Діатта, 73) — Акліуш, Мінаміно, Головін (Іленіхена, 46) — Емболо (Балогун, 46)

Попередження: Петкович, Адемі, Батуріна, Качавенда — Салісу, Емболо