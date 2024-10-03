Штутгарт
1
Спарта Прага
1
01 жовтня
19:45
РБ Зальцбург
0
Брест
4
01 жовтня
19:45
Барселона
5
Янг Бойз
0
01 жовтня
22:00
Слован Братислава
0
Манчестер Сіті
4
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
1
Мілан
0
01 жовтня
22:00
ПСВ
1
Спортінг Лісабон
1
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
7
Селтік
1
01 жовтня
22:00
Інтер
4
Црвена Звезда
0
01 жовтня
22:00
Арсенал
2
ПСЖ
0
01 жовтня
22:00
Шахтар
0
Аталанта
3
02 жовтня
19:45
Жирона
2
Феєнорд
3
02 жовтня
19:45
Лілль
1
Реал Мадрид
0
02 жовтня
22:00
Бенфіка
4
Атлетіко
0
02 жовтня
22:00
Динамо Загреб
2
Монако
2
02 жовтня
22:00
Ліверпуль
2
Болонья
0
02 жовтня
22:00
Штурм
0
Брюгге
1
02 жовтня
22:00
Астон Вілла
1
Баварія
0
02 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
2
Ювентус
3
02 жовтня
22:00
Монако
-
Црвена Звезда
-
22 жовтня
19:45
Мілан
-
Брюгге
-
22 жовтня
19:45
Астон Вілла
-
Болонья
-
22 жовтня
22:00
Жирона
-
Слован Братислава
-
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссія Дортмунд
-
22 жовтня
22:00
ПСЖ
-
ПСВ
-
22 жовтня
22:00
Ювентус
-
Штутгарт
-
22 жовтня
22:00
Штурм
-
Спортінг Лісабон
-
22 жовтня
22:00
Арсенал
-
Шахтар
-
22 жовтня
22:00
Аталанта
-
Селтік
-
23 жовтня
19:45
Брест
-
Баєр Леверкузен
-
23 жовтня
19:45
Барселона
-
Баварія
-
23 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Ліверпуль
-
23 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Феєнорд
-
23 жовтня
22:00
Янг Бойз
-
Інтер
-
23 жовтня
22:00
РБ Зальцбург
-
Динамо Загреб
-
23 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Лілль
-
23 жовтня
22:00
Манчестер Сіті
-
Спарта Прага
-
23 жовтня
22:00

Динамо Загреб — Монако 2:2 Відео голів та огляд матчу 02.10.2024

03 жовтня 2024

Динамо Загреб — Монако, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 2 жовтня 2024 року.

У рамках другого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА хорватське Динамо Загреб на власному полі приймало французький Монако й зіграло внічию з рахунком 2:2.

Матчем двох рівних суперників видалась ця гра впродовж усього ігрового часу, і хоча гості залишали за собою контроль м’яча, це не вони посеред другого тайму вели за рахунком у два голи.

Однак "монегаски" врятували хоча б нічию за останню чверть години.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо Загреб — Монако у рамках 2 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Динамо Загреб — Монако 2:2
Голи: Сучич, 45+3, Батуріна, 66 -  Салісу, 75, Закарія, 90 (пен)

Динамо Загреб: Невістич — Рістовскі, -, Бернауер, Торренте, — — Сучич, Мішич, Адемі (Рог, 63) — Батуріна (Качавенда, 76) — Петкович

Монако: Кьон — де Олівейра (Бен-Сегір, 72), Керер, Салісу, Енріке (Уаттара, 80) — Закарія, Камара (Діатта, 73) — Акліуш, Мінаміно, Головін (Іленіхена, 46) — Емболо (Балогун, 46)

Попередження: Петкович, Адемі, Батуріна, Качавенда — Салісу, Емболо

Джерело: MEGOGO

команди
статті на тему:
Монако камбеком уникнув поразки від Динамо Загреб 03 жовтня 2024 Монако камбеком уникнув поразки від Динамо Загреб
   