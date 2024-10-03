Грам: Поєдинок був чудовим з нашого боку з точки зору впровадження тренерських ідей

"Чудовий поєдинок"...

Захисник донецького Шахтаря поділився своїми емоціями від матчу 2-го туру Ліги чемпіонів з Аталантою (0:3). Його слова наводить офіційний сайт "гірників".

"Безумовно, Ліга чемпіонів – неймовірний турнір, змагання якогось іншого рівня, у хорошому сенсі. І я дуже радий дебютувати за Шахтар в Лізі чемпіонів, після того як дебютував у національному чемпіонаті.

На жаль, сьогодні нам не вдалося потішити наших вболівальників перемогою, але я впевнений, що ми зможемо це зробити ще не один раз вже в найближчому майбутньому.

Це був досить складний та напружений матч. Можу запевнити, що ми віддалися на полі повністю, і я в тому числі. Сам перебіг подій був доволі складним, однак ми як колектив, вважаю, зуміли непогано відреагувати на ці події. Щоправда, дещо підвела реалізація.

Вважаю, проблема полягає не в тому, щоб пропустити три м’ячі або більше чи менше, а в тому, наскільки агресивними ми були. Гадаю, нам трохи забракло агресії саме в завершальній стадії. Однак з огляду на те, як ми провели поєдинок загалом, то я задоволений діями команди.

Поєдинок був чудовим з нашого боку – саме з точки зору впровадження тренерських ідей, задумів нашої команди. Я впевнений, ми продемонстрували сьогодні на полі те, що хотів бачити головний тренер, і ми будемо працювати над тим, щоб покращити саме якість реалізації наших ідей на полі", — сказав Грам.