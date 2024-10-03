Гасперіні: Я не мав сумнівів у перемозі над Шахтарем

"Богиня" не залишила шансів українській команді.

Головний тренер Аталанти Джан П’єро Гасперіні висловився про переможну гру з донецьким Шахтарем (3:0) в рамках 2-го туру Ліги чемпіонів. Цитує італійського фахівця офіційний сайт "гірників".

"Відмінні три очки в матчі Ліги чемпіонів, і, звичайно, ми можемо досягти нашої мети. Я завжди вірив у свій колектив, ми грали дуже добре. Я не мав сумнівів у перемозі, потрібно просто грати й залучати якомога більше гравців до основного складу. Футболісти зростають у майстерності, наприклад, Едерсон відіграв важливу роль, а Дзаппакоста продемонстрував потужну гру. Я також радий, що Джимсіті забив вперше в Лізі чемпіонів – це був дуже важливий гол, який розпочав нашу перемогу. Зрозуміло, що і до першого гола ми контролювали гру та були кращими, та коли не забиваєш, все може змінитися.

Необхідно бути реалістами. Приємно бачити наших уболівальників на трибунах, і хоча ми можемо мріяти про вищі місця, проте маємо зосередитися на наших щоденних завданнях. Перша фаза змагань виконана досить непогано. Наступний матч гратимемо із Селтіком, а потім матимемо три виїзні матчі, де зустрінемося з Реалом та Барселоною.

Ми задоволені грою із Шахтарем, а після міжнародної паузи почнемо концентруватися на наступних поєдинках Ліги чемпіонів", — заявив Гасперіні.