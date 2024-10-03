Пушич: Нуль ударів у створ воріт Аталанти? Статистика не дає цілої картини

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич прокоментував поразку від Аталанти (0:3) в рамках 2-го туру Ліги чемпіонів. Його слова наводить офіційний сайт "гірників".
"Статистика не дає цілої картини. Звичайно, якщо дивитися тільки на цю частину, це може бути так, але насправді це мені ні про що не говорить. Також слід враховувати, скільки ти робиш на полі і скільки разів створюєш перспективні ситуації, щоб щось зробити.
Сьогодні був дуже складний поєдинок. Ми протистояли команді, яка для мене є однією з найкращих у Європі за особливостями гри. Це фізично дуже сильна та досвідчена команда. Проте я вважаю, що в перші 20 хвилин ми мали кілька багатообіцяючих ситуацій, щоб зробити більше, ніж змогли в підсумку. Ми намагалися забити. Потрібно забивати, якщо хочеш виграти. Але ми не змогли. У другому таймі мали набагато більше кращих та перспективніших ситуацій, ніж у першому, тож статистика не розповідає історію гри.
Треба знати, що дуже складно протистояти команді з такими приголомшливими футболістами, їхньою специфічною манерою гри один в один, сильними фізичними якостями. Ми дійсно пробували все: короткі атаки з деякими комбінаціями, довгі атаки, створили кілька ситуацій.
Я не можу ні в чому звинувачувати свою команду. Так, це був наче візит до стоматолога (посилання на слова Гвардіоли про Аталанту — прим.). Проти них дуже важко грати. Не тільки ми відчули це цього вечора. Можна згадати досвід Баєра у фіналі Ліги Європи, навіть Реал Мадрид мав з ними труднощі в Суперкубку УЄФА. Тому ми повинні бути реалістами, як команда, і ми такими є. Цей суперник був надто великим та майстерним для нас.
Так, граючи проти Аталанти, ми знали, що, якщо діяти як завжди, у тебе буде ще менше шансів, тому намагалися здивувати їх певними діями у півзахисті. Ми намагалися використовувати вільний простір за їх останньою лінією. Як я казав, це доволі добре спрацьовувало протягом перших 20 хвилин: було декілька перспективних епізодів, але ми були недостатньо агресивними, щоб скористатися цими ситуаціями. Отже, такою була ідея в першому таймі.
У другому ми внесли певні індивідуальні зміни й усе ще намагалися грати на тому ж рівні, можливо, додати ще окремих футболістів, які можуть щось зробити один в один. Та все ж таки, коли ти пропускаєш гол проти такої команди зі стандарту, відігратися дуже важко. І, на жаль, ми отримали такий гол, хоча в першому таймі створювали перспективні ситуації декілька разів завдяки Марлону та Криськіву.
Всі знають ситуацію в нашій країні і що насправді ми завжди граємо на майже порожніх стадіонах, тому це дуже-дуже велика різниця. І для нас грати перед великою кількістю людей це справді подія. Мені це дуже подобається. Це справжній футбол – ти граєш для людей. І атмосфера була теж дуже гарна. Можливо, більше людей могло б прийти пізніше ввечері, таке може бути, але ми однаково дуже задоволені кількістю глядачів на стадіоні і вдячні за їх підтримку", — заявив Пушич.