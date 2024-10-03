Пушич: Нуль ударів у створ воріт Аталанти? Статистика не дає цілої картини

За два матчі ЛЧ Шахтар одного разу завдав удару у площину воріт суперників — це був пенальті у виконанні Судакова в грі з Болоньєю.

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич прокоментував поразку від Аталанти (0:3) в рамках 2-го туру Ліги чемпіонів. Його слова наводить офіційний сайт "гірників".

"Статистика не дає цілої картини. Звичайно, якщо дивитися тільки на цю частину, це може бути так, але насправді це мені ні про що не говорить. Також слід враховувати, скільки ти робиш на полі і скільки разів створюєш перспективні ситуації, щоб щось зробити.

Сьогодні був дуже складний поєдинок. Ми протистояли команді, яка для мене є однією з найкращих у Європі за особливостями гри. Це фізично дуже сильна та досвідчена команда. Проте я вважаю, що в перші 20 хвилин ми мали кілька багатообіцяючих ситуацій, щоб зробити більше, ніж змогли в підсумку. Ми намагалися забити. Потрібно забивати, якщо хочеш виграти. Але ми не змогли. У другому таймі мали набагато більше кращих та перспективніших ситуацій, ніж у першому, тож статистика не розповідає історію гри.

Треба знати, що дуже складно протистояти команді з такими приголомшливими футболістами, їхньою специфічною манерою гри один в один, сильними фізичними якостями. Ми дійсно пробували все: короткі атаки з деякими комбінаціями, довгі атаки, створили кілька ситуацій.

Я не можу ні в чому звинувачувати свою команду. Так, це був наче візит до стоматолога (посилання на слова Гвардіоли про Аталанту — прим.). Проти них дуже важко грати. Не тільки ми відчули це цього вечора. Можна згадати досвід Баєра у фіналі Ліги Європи, навіть Реал Мадрид мав з ними труднощі в Суперкубку УЄФА. Тому ми повинні бути реалістами, як команда, і ми такими є. Цей суперник був надто великим та майстерним для нас.