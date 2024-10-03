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-
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22:00
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-
Ліверпуль
-
23 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Феєнорд
-
23 жовтня
22:00
Янг Бойз
-
Інтер
-
23 жовтня
22:00
РБ Зальцбург
-
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-
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Штурм — Брюгге 0:1 Відео гола та огляд матчу 02.10.2024

03 жовтня 2024

Штурм — Брюгге, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 2 жовтня 2024 року.

У рамках другого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА австрійський Штурм на власному полі приймав бельгійський Брюгге та зазнав поразки з рахунком 0:1.

Дуель у першому таймі виявилась доволі затятою й Брюгге геть не одразу вдалось довести справу до забитого м’яча. Сталось це посеред тайму, і після того гра проходила вже за контролем "червоно-синіх".

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Штурм — Брюгге у рамках 2 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Штурм — Брюгге 0:1
Гол: Цоліс, 24

Штурм: Схерпен — Джонстон, Айву, Гейргофер, Газібегович — Чуквуані (Звонарек, 82) — Ялькує (Гірлендер, 82), Бьовінг (Горват, 66) — Кітеішвілі — Камара (Джатта, 58), Б'єрет (Ярдимджи, 66)

Брюгге: Міньйоле — Сейс, Ордоньєс, Яшарі, Мехеле, Де Кюйпер — Ольсен (Скураш, 46), Оньєдіка, Ванакен, Цоліс — Жутгла Блан (Верман, 77)

Попередження: Айву, Гейргофер, Ялькує, Чуквуані, Газібегович — Скураш

Джерело: MEGOGO

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