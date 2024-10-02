Жирона — Феєнорд 2:3 Відео голів та огляд матчу 02.10.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 2 жовтня 2024 року.

У рамках другого туру Ліги чемпіонів УЄФА каталонська Жирона у результативному матчі поступилася роттердамському Феєнорду.

Команда Мічела втратила перевагу протягом першого тайму, але в другому видала яскравий футбол, який, утім, не приніс їй очок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Жирона — Феєнорд у рамках 2 туру Ліги чемпіонів-2024/25:

Жирона — Феєнорд 2:3

Голи: Д. Лопес, 21, ван де Бек, 74 — Еррера, 23 (авт.), Міламбо, 33, Крейчі, 79 (авт.)

На 36-й хвилині Аясе Уеда (Феєнорд) не забив пенальті (воротар).

На 67-й хвилині Боян Міовські (Жирона) не забив пенальті (воротар).

Жирона: Гассаніга — А. Мартінес, Д. Лопес, Крейчі, Гутьєррес — ван де Бек (Порту, 82), Еррера (Соліс, 82), Мартін — Циганков (Данжума, 29), Хіль (Аспрілья, 75) — Міовські (Стуані, 75).



Феєнорд: Велленройтер — Лотомба (Гонсалес, 82), Белен, Ганцко, Буено (Траунер, 71) — Тімбер, Ін Бом, Міламбо (Іванушец, 82) — Осман (Зеррукі, 61), Уеда (Карранса, 71), Пайшан.



Попередження: Еррера, Мартін, Д. Лопес, Данжума, ван де Бек, Стуані — Осман, Буено, Ін Бом