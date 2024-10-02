Штутгарт
1
Спарта Прага
1
01 жовтня
19:45
РБ Зальцбург
0
Брест
4
01 жовтня
19:45
Барселона
5
Янг Бойз
0
01 жовтня
22:00
Слован Братислава
0
Манчестер Сіті
4
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
1
Мілан
0
01 жовтня
22:00
ПСВ
1
Спортінг Лісабон
1
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
7
Селтік
1
01 жовтня
22:00
Інтер
4
Црвена Звезда
0
01 жовтня
22:00
Арсенал
2
ПСЖ
0
01 жовтня
22:00
Шахтар
0
Аталанта
3
02 жовтня
19:45
Жирона
2
Феєнорд
3
02 жовтня
19:45
Лілль
1
Реал Мадрид
0
02 жовтня
22:00
Бенфіка
4
Атлетіко
0
02 жовтня
22:00
Динамо Загреб
2
Монако
1
02 жовтня
22:00
Ліверпуль
2
Болонья
0
02 жовтня
22:00
Штурм
0
Брюгге
1
02 жовтня
22:00
Астон Вілла
1
Баварія
0
02 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
2
Ювентус
3
02 жовтня
22:00
Монако
-
Црвена Звезда
-
22 жовтня
19:45
Мілан
-
Брюгге
-
22 жовтня
19:45
Астон Вілла
-
Болонья
-
22 жовтня
22:00
Жирона
-
Слован Братислава
-
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссія Дортмунд
-
22 жовтня
22:00
ПСЖ
-
ПСВ
-
22 жовтня
22:00
Ювентус
-
Штутгарт
-
22 жовтня
22:00
Штурм
-
Спортінг Лісабон
-
22 жовтня
22:00
Арсенал
-
Шахтар
-
22 жовтня
22:00
Аталанта
-
Селтік
-
23 жовтня
19:45
Брест
-
Баєр Леверкузен
-
23 жовтня
19:45
Барселона
-
Баварія
-
23 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Ліверпуль
-
23 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Феєнорд
-
23 жовтня
22:00
Янг Бойз
-
Інтер
-
23 жовтня
22:00
РБ Зальцбург
-
Динамо Загреб
-
23 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Лілль
-
23 жовтня
22:00
Манчестер Сіті
-
Спарта Прага
-
23 жовтня
22:00

Жирона — Феєнорд 2:3 Відео голів та огляд матчу 02.10.2024

02 жовтня 2024

Жирона — Феєнорд, getty images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 2 жовтня 2024 року.

У рамках другого туру Ліги чемпіонів УЄФА каталонська Жирона у результативному матчі поступилася роттердамському Феєнорду.

Команда Мічела втратила перевагу протягом першого тайму, але в другому видала яскравий футбол, який, утім, не приніс їй очок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Жирона — Феєнорд у рамках 2 туру Ліги чемпіонів-2024/25:

Жирона — Феєнорд 2:3
Голи: Д. Лопес, 21, ван де Бек, 74 — Еррера, 23 (авт.), Міламбо, 33, Крейчі, 79 (авт.)

На 36-й хвилині Аясе Уеда (Феєнорд) не забив пенальті (воротар).

На 67-й хвилині Боян Міовські (Жирона) не забив пенальті (воротар).

Жирона: Гассаніга — А. Мартінес, Д. Лопес, Крейчі, Гутьєррес — ван де Бек (Порту, 82), Еррера (Соліс, 82), Мартін — Циганков (Данжума, 29), Хіль (Аспрілья, 75) — Міовські (Стуані, 75).

Феєнорд: Велленройтер — Лотомба (Гонсалес, 82), Белен, Ганцко, Буено (Траунер, 71) — Тімбер, Ін Бом, Міламбо (Іванушец, 82) — Осман (Зеррукі, 61), Уеда (Карранса, 71), Пайшан.

Попередження: Еррера, Мартін, Д. Лопес, Данжума, ван де Бек, Стуані — Осман, Буено, Ін Бом

команди
   