ПСВ — Спортінг Лісабон 1:1 Відео голів та огляд матчу 01.10.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 1 жовтня 2024 року.

У рамках другого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА нідерландський ПСВ на власному полі приймав лісабонський Спортінг та зіграв унічию з рахунком 1:1.

Господарі забили першими ще на початку гри, після чого втримували цю мінімальну перевагу аж до останніх хвилин другого тайму, однак "леви" таки відігрались.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСВ — Спортінг Лісабон у рамках 2 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

ПСВ — Спортінг Лісабон 1:1

Голи: Схаутен, 15 — Браганса, 84

ПСВ: Бенітес — Жуніор (Карсдорп, 66), Фламінго, Боскальї, Дамс — Схаутен, Тіл (Ледезма, 79), Сайбарі (Ланг, 66) — Бакайоко (Пепі, 90), де Йонг, Тіл (Ледезма, 79)

Спортінг Лісабон: Ісраель Вімбер — Дебаст, Інасіу, Діоманде (Куарежма, 32) — Катаму (Сантуш (Гардер, 81), 52), Моріта, Юльманн, Сантуш (Гардер, 81) — Трінкан (Араухо, 81), Дьокереш, Кенда

Попередження: Жуніор, Тіл, Ланг — Кенда, Браганса.