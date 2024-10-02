Штутгарт
1
Спарта Прага
1
01 жовтня
19:45
РБ Зальцбург
0
Брест
4
01 жовтня
19:45
Барселона
5
Янг Бойз
0
01 жовтня
22:00
Слован Братислава
0
Манчестер Сіті
4
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
1
Мілан
0
01 жовтня
22:00
ПСВ
1
Спортінг Лісабон
1
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
7
Селтік
1
01 жовтня
22:00
Інтер
4
Црвена Звезда
0
01 жовтня
22:00
Арсенал
2
ПСЖ
0
01 жовтня
22:00
Шахтар
-
Аталанта
-
02 жовтня
19:45
Жирона
-
Феєнорд
-
02 жовтня
19:45
Лілль
-
Реал Мадрид
-
02 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Атлетіко
-
02 жовтня
22:00
Динамо Загреб
-
Монако
-
02 жовтня
22:00
Ліверпуль
-
Болонья
-
02 жовтня
22:00
Штурм
-
Брюгге
-
02 жовтня
22:00
Астон Вілла
-
Баварія
-
02 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Ювентус
-
02 жовтня
22:00
Монако
-
Црвена Звезда
-
22 жовтня
19:45
Мілан
-
Брюгге
-
22 жовтня
19:45
Астон Вілла
-
Болонья
-
22 жовтня
22:00
Жирона
-
Слован Братислава
-
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссія Дортмунд
-
22 жовтня
22:00
ПСЖ
-
ПСВ
-
22 жовтня
22:00
Ювентус
-
Штутгарт
-
22 жовтня
22:00
Штурм
-
Спортінг Лісабон
-
22 жовтня
22:00
Арсенал
-
Шахтар
-
22 жовтня
22:00
Аталанта
-
Селтік
-
23 жовтня
19:45
Брест
-
Баєр Леверкузен
-
23 жовтня
19:45
Барселона
-
Баварія
-
23 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Ліверпуль
-
23 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Феєнорд
-
23 жовтня
22:00
Янг Бойз
-
Інтер
-
23 жовтня
22:00
РБ Зальцбург
-
Динамо Загреб
-
23 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Лілль
-
23 жовтня
22:00
Манчестер Сіті
-
Спарта Прага
-
23 жовтня
22:00

ПСВ — Спортінг Лісабон 1:1 Відео голів та огляд матчу 01.10.2024

02 жовтня 2024

ПСВ — Спортінг Лісабон, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 1 жовтня 2024 року.

У рамках другого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА нідерландський ПСВ на власному полі приймав лісабонський Спортінг та зіграв унічию з рахунком 1:1.

Господарі забили першими ще на початку гри, після чого втримували цю мінімальну перевагу аж до останніх хвилин другого тайму, однак "леви" таки відігрались.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСВ — Спортінг Лісабон у рамках 2 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

ПСВ — Спортінг Лісабон 1:1
Голи: Схаутен, 15 — Браганса, 84

ПСВ: Бенітес — Жуніор (Карсдорп, 66), Фламінго, Боскальї, Дамс — Схаутен, Тіл (Ледезма, 79), Сайбарі (Ланг, 66) — Бакайоко (Пепі, 90), де Йонг, Тіл (Ледезма, 79)

Спортінг Лісабон: Ісраель Вімбер — Дебаст, Інасіу, Діоманде (Куарежма, 32) — Катаму (Сантуш (Гардер, 81), 52), Моріта, Юльманн, Сантуш (Гардер, 81) — Трінкан (Араухо, 81), Дьокереш, Кенда

Попередження: Жуніор, Тіл, Ланг — Кенда, Браганса.

Джерело: MEGOGO

команди
статті на тему:
ПСВ - Спортінг, Getty Images 01 жовтня 2024 ПСВ і Спортінг переможця не виявили
   