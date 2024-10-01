Пушич — про матч з Аталантою: Це буде битва тактик

Керманич дав пресконференцію напередодні гри.

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич відповів на запитання журналістів напередодні поєдинку Ліги чемпіонів з Аталантою.

"Аталанта? Це переможець Ліги Європи УЄФА, це дуже сильна команда – одна з найкращих у Європі за показниками минулого сезону, і демонструє це на європейській арені, на рівні Ліги чемпіонів. Звісно, має специфічну манеру гри – дуже сильно пресингує на певних ділянках поля. Ми всі знаємо, як суперник тисне на опонентів, змушує їх докладати максимум зусиль. Ми знаємо їхні сильні якості, але ми також знаємо і слабкі сторони. І можу сказати, що це буде дуже серйозна гра. Кожна гра проти Аталанти непроста. Але ми тут саме для того, щоб грати такі матчі з такими суперниками. Ця гра вимагатиме від нас багатьох речей, але ми готові багато віддати, щоб добре виступити в цьому турнірі. Вважаю, завтрашній матч буде цікавим".

Про стадіон, на якому грає Шахтар:

"Передусім це прекрасний стадіон. Це арена клубу, що має величезні традиції. Й, власне, вони так само є "шахтарями", як і ми, тому дуже приємно бути тут. Я впевнений, що вони будуть нас підтримувати як свою рідну команду. Сподіваюся, місцеві вболівальники створять для нас домашню атмосферу, відчуття домашньої арени – того, що ми граємо наче на своєму стадіоні. Звісно, це звучить досить божевільно, адже зрозуміло, що ми – єдина команда у світі на такому рівні, яка ніколи не грає домашніх матчів удома. Кожна гра для нас – на виїзді. Але я ще раз хочу сказати людям в Німеччині, в Гельзенкірхені, фанам Шальке, які прийдуть підтримувати нас та дадуть нам певний заряд: ми будемо надзвичайно вдячні, якщо нас прийматимуть як рідну команду".

Про італійський стиль гри:

"Певна річ, що італійські команди не грають однаково, а мають різний стиль. Аталанта грає у свій специфічний футбол. Болонья має трохи схожу манеру, але в них дещо різна формація на полі. Якщо казати загалом, то це, звісно, пресинг по всьому полю, дуже сильні фізично команди. Якщо говорити про висновки з матчу з Болоньєю, то ми підійшли досить гарно до поєдинку: ми грали на виїзді й здобули нічию, у них були моменти, але й у нас були моменти. Як мені здається, ми непогано зіграли там. Звичайно, ми зробили певні висновки після тієї гри, але розуміємо, що Аталанта демонструватиме трохи інший футбол. Від нас вимагатиметься докласти багато зусиль в різних аспектах гри. Вони знають нас, ми знаємо їх, тож буде досить цікаво. Вони знають, що ми намагаємося будувати нашу гру з глибини, я знаю, що вони високо пресингуватимуть. Це буде битва тактик. Це не такий опонент, проти яких ми граємо в УПЛ: більшість матчів ми граємо з дещо іншими командами, тому від нас там вимагаються дещо інші якості. Але це буде чудовий досвід для нас, і наш досвід з матчу з Болоньєю ми також візьмемо до уваги".

Запитання згенеровано штучним інтелектом: враховуючи динамічний атакувальний стиль Аталанти та потужну гру в Серії А, як ви плануєте збалансувати стабільність оборони з атакувальними амбіціями Шахтаря, щоб забезпечити позитивний результат у цьому важливому матчі Ліги чемпіонів?

"Це гарне запитання, до речі. Як я вже сказав, ми знаємо їхні сильні та слабкі сторони, і це дуже специфічна команда, проти якої важко грати. Від нас вимагатимуться надзусилля, звичайно, треба повністю сфокусуватися на кожній деталі. Під час подібних матчів дуже важливо тримати баланс між атакою та захистом і постійно бути сконцентрованими у кожному епізоді – протягом усіх 95 хвилин, а може, й більше. Потрібно багато дисципліни, багато балансу. Ми, звісно, маємо не втрачати нашу ідентичність. І це те, що ми збираємося завтра показати".

Про те, як часто тема війни обговорюється у вашій команді:

"По-перше, це питання обговорюється завжди, тому що ситуація є такою, якою вона є, і це недобре. Ми думаємо про війну щодень, навіть коли ми не вдома, і це дуже важко. Але ми, усе ж, спортсмени, тому спробуємо насолодитися грою та намагатимемося подарувати людям, які дивляться наші матчі в Україні, надзвичайні емоції, особливо, дітям-уболівальникам. Ви знаєте, що це зараз досить складно. Але є гра, що завжди поруч, яка може допомогти людям отримати гарні емоції та почуватися краще всім українським уболівальникам. Тож ми намагатимемося це зробити завтра – для наших фанів, для нашого клубу, для нашої країни. І ми спробуємо презентувати себе якомога краще у Європі – це важливо не лише для клубу, але й для цілої країни. І навіть за таких важких обставин, у яких працюємо, намагаємося показати нашу майстерність", — сказав Каштру.

Слідкувати за текстовою онлайн-трансляцією матчу Шахтар — Аталанта можна буде на Football.ua.