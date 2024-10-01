Судаков: Для успіху необхідно показати свою найкращу гру

Хавбек Шахтаря дав свій коментар напередодні гри з Аталантою.

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков узяв участь у пресконференції перед матчем з Аталантою.

"Ми розуміємо, що Аталанта – дуже сильний суперник. Команда виграла Лігу Європи та на сьогодні є однією з найсильніших у Європі з дуже специфічним стилем гри – грає по всьому полю один в один, демонструє агресію, енергійність та чітку тактичну організацію. Проте ми також розуміємо, що для успіху необхідно показати свою найкращу гру. Це стосується як тактичної побудови, так і фізичної підготовки. Передовсім ми повинні проявити свої індивідуальні якості, оскільки кожне єдиноборство буде вирішальним. Проти такого опонента потрібно віддаватися на сто відсотків як із м’ячем, так і без нього, вигравати всю боротьбу. Саме на цьому і будуватиметься наша гра.

Болонья та Аталанта дещо схожі. Напевно, у першу чергу потрібно відштовхуватися від своєї гри та діяти трохи агресивніше з м’ячем. Ми намагалися грати у свій футбол і проти Болоньї, щось вдавалося, щось – ні. Не можна сказати, що це була наша найкраща гра. Очікування від нас, звісно, вищі, і ми також очікуємо від себе більшого. Сподіваюся, у матчі з Аталантою ми зможемо виявити себе і продемонструвати свій рівень.

Минулого року ми грали в Гамбурзі, була неймовірна атмосфера, і ми розуміємо, що в Німеччині багато переселенців та української підтримки. Звичайно, неможливо порівнювати це з іграми на «Донбас Арені», тим паче я там не грав, і взагалі неможливо порівняти з атмосферою в Україні. Проте з того, що маємо на цю мить, у нас неймовірні умови з тих, які могли надати, і можу тільки подякувати «Шальке», місту та стадіону за можливість грати тут.

На кожній теорії та після гри для нас найголовніший авторитет – це тренер і його штаб, до яких ми повинні дослухатися. Звісно, ми розуміємо, що вболівальники очікують від нас кращих результатів, але не можу сказати, що ми граємо погано. Зараз, можливо, просто такий період – трохи не щастить. Проте ми багато працюємо, і вірю, що саме завдяки наполегливій роботі цей фарт може прийти. Сподіваюся, найближчим часом ми зможемо порадувати наших уболівальників.

Можу сказати, що це дещо схожі суперники за майстерністю та рівнем гри. Напевно, Аталанта переважає Болонью агресивністю з м’ячем і швидкістю, до того ж це вже загалом іменитий противник. Утім усе залежатиме тільки від нас, як ми виявимо себе в єдиноборствах і тактично", — сказав Судаков.

Слідкувати за текстовою онлайн-трансляцією матчу Шахтар — Аталанта можна буде на Football.ua.