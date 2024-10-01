Стоунз: Я сподіваюся, що ми зможемо відтворити ще кращі моменти, ніж у фіналі Ліги чемпіонів

Захисник розповів про нову-стару позицію для себе.

На передматчевій пресконференції перед зустріччю зі Слованом в Лізі чемпіонів захисник Ман Сіті Джон Стоунз розповів, що готовий замінити травмованого Родрі на позиції опорника.

"За останні два роки я часто виходив у півзахист. У фіналі Ліги чемпіонів 2023 року було складно, оскільки я грав вище, що було для мене новим, але мені сподобалося. На якій би позиції мене не попросили зіграти, або хто б не грав у півзахисті, він вже грав там раніше і знає, що від нього вимагає тренер. І я сподіваюся, що ми зможемо відтворити ще кращі моменти, ніж у фіналі Ліги чемпіонів.

Травма Родрі була важкою новиною для всіх нас. Я говорив з ним вчора, і він почувається добре, відновлюється. Це сумно, тому що стандарт, який він встановив протягом останнього сезону, був неймовірним. Ми знаємо, що він є ключовим гравцем для нас, але ми хочемо, щоб він повернувся якнайшвидше. Ми знаємо, що це займе багато часу, але у нас є багато якісних гравців, здатних замінити його на цій позиції", — заявив Стоунз.