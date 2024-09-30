Луїс Енріке: Арсенал — одна з найкращих команд Європи

Керманич парижан відзначив силу "канонірів".

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився про майбутній матч 2-го туру Ліги чемпіонів з лондонським Арсеналом. Його слова наводить RMC Sport.

"Я думаю, що на даний момент це одна з найкращих команд Європи. З м'ячем це команда, яка демонструє видатний рівень, втім і без м'яча вони дуже хороші, я б навіть сказав, що вони одні з найкращих команд світу у грі без м'яча. У нас схожі, але все одно різні стилі гри. Це буде важке випробування.

Ми були з Артетою товаришами по команді протягом сезону в Барселоні, хоча він тоді був молодий. У мене хороші спогади про нього, як про партнера по команді.

У нього була чудова кар'єра футболіста, і він закінчив її з великим успіхом. Ми ще не грали один проти одного, але думаю буде дуже цікаве протистояння. Навіть якщо до гри залишилося всього п'ять хвилин, мені б хотілося поговорити з ним.

Наразі Артета один з найкращих тренерів у світі. Він дозволив Арсеналу знову стати клубом, який бореться за найвищими титулами. Для мене Мікель великий тренер та велика людина", — заявив Енріке.