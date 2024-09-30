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-
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-
01 жовтня
22:00
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-
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-
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-
Реал Мадрид
-
02 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Атлетіко
-
02 жовтня
22:00
Динамо Загреб
-
Монако
-
02 жовтня
22:00
Ліверпуль
-
Болонья
-
02 жовтня
22:00
Штурм
-
Брюгге
-
02 жовтня
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Луїс Енріке: Арсенал — одна з найкращих команд Європи

30 вересня 2024

Енріке, getty images

Керманич парижан відзначив силу "канонірів".

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився про майбутній матч 2-го туру Ліги чемпіонів з лондонським Арсеналом. Його слова наводить RMC Sport.

"Я думаю, що на даний момент це одна з найкращих команд Європи. З м'ячем це команда, яка демонструє видатний рівень, втім і без м'яча вони дуже хороші, я б навіть сказав, що вони одні з найкращих команд світу у грі без м'яча. У нас схожі, але все одно різні стилі гри. Це буде важке випробування.

Ми були з Артетою товаришами по команді протягом сезону в Барселоні, хоча він тоді був молодий. У мене хороші спогади про нього, як про партнера по команді. 

У нього була чудова кар'єра футболіста, і він закінчив її з великим успіхом. Ми ще не грали один проти одного, але думаю буде дуже цікаве протистояння. Навіть якщо до гри залишилося всього п'ять хвилин, мені б хотілося поговорити з ним. 
Наразі Артета один з найкращих тренерів у світі. Він дозволив Арсеналу знову стати клубом, який бореться за найвищими титулами. Для мене Мікель великий тренер та велика людина", — заявив Енріке.
Раніше Луїс Енріке прокоментував відсутність в заявці на матч з Арсеналом Усмана Дембеле.

Джерело: RMC

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