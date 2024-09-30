Артета — перед матчем з ПСЖ: Я великий шанувальник Луїса Енріке

Іспанський фахівець відзначив свого співвітчизника.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікел Артета напередодні протистояння з ПСЖ в рамках 2-го туру Ліги чемпіонів висловився про керманича парижан Луїса Енріке. Його слова наводить портал football.london.

"Я великий шанувальник Луїса Енріке, він неймовірна особистість. У нього величезна харизма, енергія, він завжди підтримує молодих гравців.

Що мені подобається в ньому, так це те, що скрізь, де він був, чи то як гравець, чи то як тренер, його відбитки видно всюди. Ви можете відчути, що це його команда.

Зараз ПСЖ — це команда Енріке з точки зору того, як гравці поводяться, як вони хочуть атакувати, домінувати на полі. Дух, енергія, яку вони мають, — у Енріке є ця неймовірна сила.

Він прямолінійний, дивиться тобі в очі і каже, що думає. Зрештою, футболісти цінують це. У мене є два-три гравці в клубі, які грали під керівництвом Енріке у збірній, і вони завжди кажуть одне й те саме — їм подобалося працювати разом з ним", — сказав Артета.

Матч між Арсеналом та ПСЖ відбудеться 1-го жовтня, о 22:00 за київським часом.