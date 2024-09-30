Луїс Енріке — про відсутність Дембеле у заявці на гру з Арсеналом: Якщо хтось не виконує свої зобов'язання перед командою і не готовий...

Француз не зіграє з "канонірами".

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував відсутність в заявці на матч 2-го туру Ліги чемпіонів з лондонським Арсеналом Усмана Дембеле. Цитує іспанського фахівця RMC Sport.

"Скажу так: якщо хтось не виконує свої зобов'язання перед командою і не готовий...

Я вважаю, що цей тиждень важливий, що цей матч важливий, і я хочу, щоб мої гравці були в найкращому стані. Я відсторонив його, тому що хочу всього найкращого для своєї команди.

Мені нічого додати до того, що я вже сказав. Я буду з вами гранично чесний, але я не збираюся робити з цього мильну оперу.

Між нами немає ніяких розбіжностей, це абсолютна брехня. Існує проблема з виконанням зобов'язань гравця перед командою, але проблем між гравцем та тренером немає", — сказав Енріке.

Матч між Арсеналом та ПСЖ відбудеться 1-го жовтня, о 22:00 за київським часом.