Флік: Барселона може знову завоювати повагу в Європі

Каталонці прийматимуть швейцарський колектив.

Головний тренер Барселони Гансі Флік поділився очікуваннями від матчу з швейцарським Янг Бойз у 2-у турі Ліги чемпіонів. Цитує німецького фахівця Marca.

"Я не знаю, що таке тиск. Це наша робота. У кожного є тиск на своїй роботі. Ми повинні перемогти. Нам сліді забути гру з Монако. У нас зараз нуль очок, але ми граємо вдома проти хорошої команди, яка по праву заслужила своє місце в Лізі чемпіонів. Ми впевнені в перемозі.

Барселона досить впевнена, щоб сказати, що хоче перемогти. Ми програли перший матч, але це не привід для зневіри. Були причини, через які все склалося так, як у матчі з Монако. Ми не знаємо, якою буде ця нова модель Ліги чемпіонів, і саме тому ми повинні набрати якомога більше очок на старті.

Ми програли Монако, мене не хвилює, що сталося в минулому році або раніше. Ми всі хочемо досягти успіху в Лізі чемпіонів.

У мене дуже позитивний настрій. Команда добре працює і грає в дуже привабливий футбол. "Барса" може знову завоювати повагу в Європі. Ми будемо над цим працювати", — сказав Флік.

Матч між Барселоною та Янг Бойз відбудеться 1-го жовтня, о 22:00 за київським часом.