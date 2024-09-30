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-
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-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Селтік
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Мілан
-
01 жовтня
22:00
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-
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-
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-
Аталанта
-
02 жовтня
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Лілль
-
Реал Мадрид
-
02 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Атлетіко
-
02 жовтня
22:00
Динамо Загреб
-
Монако
-
02 жовтня
22:00
Ліверпуль
-
Болонья
-
02 жовтня
22:00
Штурм
-
Брюгге
-
02 жовтня
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Флік: Барселона може знову завоювати повагу в Європі

30 вересня 2024

Флік, getty images

Каталонці прийматимуть швейцарський колектив.

Головний тренер Барселони Гансі Флік поділився очікуваннями від матчу з швейцарським Янг Бойз у 2-у турі Ліги чемпіонів. Цитує німецького фахівця Marca.

"Я не знаю, що таке тиск. Це наша робота. У кожного є тиск на своїй роботі. Ми повинні перемогти. Нам сліді забути гру з Монако. У нас зараз нуль очок, але ми граємо вдома проти хорошої команди, яка по праву заслужила своє місце в Лізі чемпіонів. Ми впевнені в перемозі.

Барселона досить впевнена, щоб сказати, що хоче перемогти. Ми програли перший матч, але це не привід для зневіри. Були причини, через які все склалося так, як у матчі з Монако. Ми не знаємо, якою буде ця нова модель Ліги чемпіонів, і саме тому ми повинні набрати якомога більше очок на старті.
Ми програли Монако, мене не хвилює, що сталося в минулому році або раніше. Ми всі хочемо досягти успіху в Лізі чемпіонів.
У мене дуже позитивний настрій. Команда добре працює і грає в дуже привабливий футбол. "Барса" може знову завоювати повагу в Європі. Ми будемо над цим працювати", — сказав Флік.
Матч між Барселоною та Янг Бойз відбудеться 1-го жовтня, о 22:00 за київським часом.

Джерело: Marca

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