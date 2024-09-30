Мбаппе відновився від травми та може зіграти з Ліллем у Лізі чемпіонів

Француза не вистачало у "Мадридському дербі".

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе повністю відновився від травми стегна. Про це повідомляє Onda Madrid.

За інформацією джерела, 1-го жовтня, 25-річний француз повернеться до тренувань із командою у загальній групі. Якщо все буде добре, Мбаппе може з'явитися на полі у матчі Ліги чемпіонів з французьким Ліллем.

Нагадаємо, Кіліан Мбаппе отримав пошкодження стегна в матчі 7-го туру іспанської Ла Ліги з Алавесом (3:2).

Матч між Ліллем та Реалом відбудеться 2-го жовтня, о 22:00 за київським часом.