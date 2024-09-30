ПСЖ виключив Дембеле із заявки на гру проти Арсеналу

Причина, імовірно, конфлікт із головним тренером.

Французький Парі Сен-Жермен у другому турі Ліги чемпіонів УЄФА гратиме на полі лондонського Арсеналу.

Перший матч у цьогорічному розіграші "червоно-сині" виграли вдома в каталонської Жирони (1:0), тоді як "каноніри" на виїзді зіграли внічию проти бергамаської Аталанти (0:0).

Напередодні гри чинні чемпіони Франції оголосили склад делегації, який вирушить до столиці Великої Британії.

Несподівано, у серед переліку гравців не знайшлось місця нападнику Усману Дембеле, який є провідним гравцем команди Луїса Енірке з чотирма голами та чотирма гольовими передачами в семи матчах цього сезону.

При цьому гравець брав участь у нещодавньому домашньому матчі проти Ренна (3:1), у якому зробив асист та був замінений на 82 хвилині.

Французькі ЗМІ повідомляють, що це сталось через конфлікт поміж Дембеле та Енріке, який мав місце за ходом та після тієї гри.

Матч Арсенал — ПСЖ відбудеться 1 жовтня, о 22:00.