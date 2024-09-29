Гасперіні: Шахтар — це швидка і технічна команда, нам буде нелегко

Тренер бергамасків в очікуванні гри з Шахтарем.

Головний тренер Аталанти Джан П’єро Гасперіні поділився очікуваннями від матчу Ліги чемпіонів сезону-2024/25 проти Шахтаря.

"Це інший турнір, ми здобули хороший результат проти Арсеналу. Це швидка і технічна команда (Шахтар – прим.), нам буде нелегко, але щоб пройти далі в Лізі чемпіонів, вам треба добре грати в таких матчах", – слова Гасперіні передає Tutto Mercato.

Матч 2 туру основного етапу Ліги чемпіонів Шахтар – Аталанта відбудеться у середу, 2 жовтня, у Німеччині на стадіоні "Гельзенкірхен". Початок – о 19:45.