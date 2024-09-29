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-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
ПСВ
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Селтік
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Мілан
-
01 жовтня
22:00
Інтер
-
Црвена Звезда
-
01 жовтня
22:00
Жирона
-
Феєнорд
-
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-
Аталанта
-
02 жовтня
19:45
Лілль
-
Реал Мадрид
-
02 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Атлетіко
-
02 жовтня
22:00
Динамо Загреб
-
Монако
-
02 жовтня
22:00
Ліверпуль
-
Болонья
-
02 жовтня
22:00
Штурм
-
Брюгге
-
02 жовтня
22:00
Астон Вілла
-
Баварія
-
02 жовтня
22:00
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Гасперіні: Шахтар — це швидка і технічна команда, нам буде нелегко

29 вересня 2024

Джан П'єро Гасперіні, Getty Images

Тренер бергамасків в очікуванні гри з Шахтарем.

Головний тренер Аталанти Джан П’єро Гасперіні поділився очікуваннями від матчу Ліги чемпіонів сезону-2024/25 проти Шахтаря.

"Це інший турнір, ми здобули хороший результат проти Арсеналу. Це швидка і технічна команда (Шахтар – прим.), нам буде нелегко, але щоб пройти далі в Лізі чемпіонів, вам треба добре грати в таких матчах", – слова Гасперіні передає Tutto Mercato.

Матч 2 туру основного етапу Ліги чемпіонів Шахтар – Аталанта відбудеться у середу, 2 жовтня, у Німеччині на стадіоні "Гельзенкірхен". Початок – о 19:45.

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