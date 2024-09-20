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02 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Атлетіко
-
02 жовтня
22:00
Динамо Загреб
-
Монако
-
02 жовтня
22:00
Ліверпуль
-
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-
02 жовтня
22:00
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Різник потрапив до символічної збірної першого туру Ліги чемпіонів за версією Sofascore

20 вересня 2024

Дмитро Різник, Getty Images

Український голкіпер Шахтаря заслужив відзнаку від ще одного статистичного порталу.

Статистичний портал Sofascore оголосив свою символічну збірну з найкращих гравців за підсумками першого туру оновленої Ліги чемпіонів УЄФА.

У цій команді найкращих знайшлося місце воротареві донецького Шахтаря Дмитру Різнику.

Портал оцінив гру 25-річного українця у матчі проти Болоньї в 8,3 бали.

Воротар: Дмитро Різник (Шахтар).

Захисники: Йошко Гвардіол (Манчестер Сіті), Ліам Скейлс (Селтік),  Ніко Шлоттербек (Боруссія Дортмунд).

Півзахисники: Йосуа Кімміх (Баварія), Арне Енгелс (Селтік), Майкл Олісе (Баварія), Джамал Мусіала (Баварія), Антуан Грізманн (Атлетіко Мадрид), Флоріан Вірц (Баєр Леверкузен)

Нападники: Гаррі Кейн (Баварія).

Нагадаємо, раніше Дмитро Різник також потрапив до символічної збірної першого туру Ліги чемпіонів за версією порталу WhoScored.

 

Джерело: Sofascore

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