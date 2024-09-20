Різник потрапив до символічної збірної першого туру Ліги чемпіонів за версією Sofascore

Статистичний портал Sofascore оголосив свою символічну збірну з найкращих гравців за підсумками першого туру оновленої Ліги чемпіонів УЄФА.
У цій команді найкращих знайшлося місце воротареві донецького Шахтаря Дмитру Різнику.
Портал оцінив гру 25-річного українця у матчі проти Болоньї в 8,3 бали.
Воротар: Дмитро Різник (Шахтар).
Захисники: Йошко Гвардіол (Манчестер Сіті), Ліам Скейлс (Селтік), Ніко Шлоттербек (Боруссія Дортмунд).
Півзахисники: Йосуа Кімміх (Баварія), Арне Енгелс (Селтік), Майкл Олісе (Баварія), Джамал Мусіала (Баварія), Антуан Грізманн (Атлетіко Мадрид), Флоріан Вірц (Баєр Леверкузен)
Нападники: Гаррі Кейн (Баварія).
Нагадаємо, раніше Дмитро Різник також потрапив до символічної збірної першого туру Ліги чемпіонів за версією порталу WhoScored.