Луїс Енріке: Нам було важко скористатися своїми шансами, але ми заслужили на перемогу в матчі з Жироною

Важка перемога господарів поля.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився про перемогу над Жироною (1:0) в рамках 1-го туру Ліги чемпіонів. Його слова наводить RMC Sport.

"Чому Жироні вдалося вийти в Лігу чемпіонів? Чому вони довгий час очолювали таблицю Ла Ліги? Це дуже непроста команда, вони добре захищалися. Нам було важко скористатися своїми шансами, але ми заслужили на перемогу.

Мої гравці показують один і той самий настрій вже кілька місяців. Ніхто не здається до самого кінця. Гол прийшов на останніх хвилинах, можна видихнути.

Прогрес команди? Це наша мета. Якщо говорити про справедливість, я думаю, ми заслужили на перемогу і це теж один з елементів нашого прогресу", — сказав Енріке.