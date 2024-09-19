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-
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-
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-
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-
Реал Мадрид
-
02 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Атлетіко
-
02 жовтня
22:00
Динамо Загреб
-
Монако
-
02 жовтня
22:00
Ліверпуль
-
Болонья
-
02 жовтня
22:00
Штурм
-
Брюгге
-
02 жовтня
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Луїс Енріке: Нам було важко скористатися своїми шансами, але ми заслужили на перемогу в матчі з Жироною

19 вересня 2024

Енріке, getty images

Важка перемога господарів поля.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився про перемогу над Жироною (1:0) в рамках 1-го туру Ліги чемпіонів. Його слова наводить RMC Sport.

"Чому Жироні вдалося вийти в Лігу чемпіонів? Чому вони довгий час очолювали таблицю Ла Ліги? Це дуже непроста команда, вони добре захищалися. Нам було важко скористатися своїми шансами, але ми заслужили на перемогу.

Мої гравці показують один і той самий настрій вже кілька місяців. Ніхто не здається до самого кінця. Гол прийшов на останніх хвилинах, можна видихнути.
Прогрес команди? Це наша мета. Якщо говорити про справедливість, я думаю, ми заслужили на перемогу і це теж один з елементів нашого прогресу", — сказав Енріке.
Раніше головний тренер Жирони Мічел прокоментував гру з ПСЖ.

Джерело: RMC

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