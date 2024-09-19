Шахін: Було важливо почати з перемоги над сильним суперником на виїзді

Дортмундці розгромили бельгійський колектив.

Головний тренер дортмундської Боруссії Нурі Шахін висловився про перемогу над бельгійським Брюгге (3:0) у матчі 1-го туру Ліги чемпіонів. Цитує 36-річного фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Було важливо почати з перемоги над сильним суперником на виїзді. Немає нічого кращого за впевнену перемогу на старті Ліги чемпіонів. Це надає правильний імпульс на всю дистанцію.

Це був хороший матч, з атаками в обидва боки. Обом командам довелося нелегко. Брюгге сильна команда, яка змушує тебе викладатися на повну. В свою чергу, мені сподобалося, як ми просували м'яч між лініями та наша гра у фінальній третині. Ми були небезпечні протягом всього матчу і за рахунок цього нам вдалося дотиснути суперника.

Зрештою, враховуючи всі наші зміни, я думаю, що ми заслужили на перемогу", — заявив Шахін.

Наступний матч у ЛЧ Боруссія Д проведе з Селтіком. Гра відбудеться 1-го жовтня, о 22:00 за київським часом.