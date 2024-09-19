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Боруссія Дортмунд
-
Селтік
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
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-
01 жовтня
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-
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-
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Шахтар
-
Аталанта
-
02 жовтня
19:45
Лілль
-
Реал Мадрид
-
02 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Атлетіко
-
02 жовтня
22:00
Динамо Загреб
-
Монако
-
02 жовтня
22:00
Ліверпуль
-
Болонья
-
02 жовтня
22:00
Штурм
-
Брюгге
-
02 жовтня
22:00
Астон Вілла
-
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-
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Мічел — після поразки від ПСЖ: Останні півгодини для Жирони були дуже довгими

19 вересня 2024

Мічел, getty images

Дебют у ЛЧ міг бути набагато кращим, але Гассаніга мав іншу думку.

Головний тренер дебютанта Ліги чемпіонів Жирони Мічел Санчес прокоментував мінімальну поразку від ПСЖ (0:1) в рамках 1-го туру найпрестижнішого клубного турніру Європи. Цитує 48-річного іспанця RMC Sport.

"ПСЖ був кращим за нас, особливо в другому таймі. Гол прийшов під кінець матчу, але міг би статися і раніше. Останні півгодини для нас були дуже довгими, ми не могли відібрати м'яч.

Контрпресинг Луїса Енріке чинить величезний тиск, і нам не вдавалося знайти багато можливостей, щоб просувати м'яч між лініями та у просторі. Тому ми продовжували залишатися в оборонній позиції, що викликало у нас свого роду почуття задухи, і нам не вдалося зберегти необхідний спокій. 
Гол в кінці матчу був болючим, але, я думаю, з точки зору гри, ми показали хорошу картину.
Незважаючи на те, що у нас було мало шансів виграти цей матч, я бачу, що команда працює вже три роки, намагаючись слідувати своїй ігровій ідеї, і сьогодні ми довели, що можемо боротися.
Жирона заслужила бути у Лізі чемпіонів торік і рада цьому. Ми засмучені результатом, але це довго не триватиме. Після опівночі більше не варто думати про Париж", — сказав Мічел.
Наступний матч у Лізі чемпіонів Жирона проведе з роттердамським Феєнордом. Гра відбудеться 2-го жовтня, о 19:45.

Джерело: RMC

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