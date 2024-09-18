Ігнатенко "привіз" пенальті у матчі Ліги чемпіонів проти Селтіка

Український опорник Слована вдарив по нозі суперника у власному штрафному майданчику.

У рамках першого туру основного раунду оновленої Ліги чемпіонів УЄФА шотландський Селтік зустрівся на власному полі зі Слованом із Братислави.

У стартовому складі гостей на це протистояння вийшов опорний півзахисник Данило Ігнатенко, і в другому таймі українець відзначився зі знаком "мінус".

На 55-ій хвилині під час боротьби у штрафному майданчику Слована Ігнатенко необачно зіграв, намагаючись вибити м'яч, та влучив у ногу супернику.

У підсумку головний арбітр зустрічі Данні Маккелі зафіксував порушення правил із боку 27-річного українця та призначив пенальті на користь Селтіка, який успішно реалізував Арне Енгельс.