Спарта Прага — РБ Зальцбург 3:0 Відео голів та огляд матчу 18.09.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 18 вересня 2024 року.

У рамках першого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА нового формату празька Спарта на власному полі здобула більш ніж впевнену перемогу над Зальцбургом.

Чеський колектив віддав супернику м'яч, проте натомість зумів створити і реалізувати свої моменти, тому фінальний свисток зафіксував підсумковий результат 3:0.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Спарта Прага — РБ Зальцбург у рамках 1 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Спарта Прага - РБ Зальцбург 3:0

Голи: Кайрінен, 2 Олатунджі, 42 Лачі, 58

Спарта Прага: Віндаль-Єнсен — Вітік, Панак, Зелени — Пресіадо, Лачі (Саділек, 84), Кайрінен, Візнер (Рінеш, 71) — Бірманчевич, Олатунджі (Ррахмані, 64), Гараслін (Краснікі, 71)

РБ Зальцбург: Бласвіх — Дедич, П'янтковські, Бланк, Мелльберг (Діамбу, 46) — Капальдо, Байчетич (Ратков, 83), Кларк (Гурна-Дуат, 66) — Доржелес (Конате, 57), Єо (Дагім, 57), Глух

Попередження: Вітік — Гурна-Дуат