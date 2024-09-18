Спарта Прага розгромила Зальцбург у Лізі чемпіонів

Чеський колектив пожертвував володінням м'ячем задля досягнення позитивного результату.

У рамках першого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА нового формату празька Спарта на власному полі не помітила Зальцбург.

Гості контролювали м'яч помітно більший відрізок часу, проте ніяких дивідендів австрійцям це не принесло.

Гравці Спарти відправили у ворота Зальцбурга три "сухих" м'ячі, здобувши на старті найпрестижнішого єврокубка перемогу з рахунком 3:0.

Спарта Прага - РБ Зальцбург 3:0

Голи: Кайрінен, 2 Олатунджі, 42 Лачі, 58

Спарта Прага: Віндаль-Єнсен — Вітік, Панак, Зелени — Пресіадо, Лачі (Саділек, 84), Кайрінен, Візнер (Рінеш, 71) — Бірманчевич, Олатунджі (Ррахмані, 64), Гараслін (Краснікі, 71)

РБ Зальцбург: Бласвіх — Дедич, П'янтковські, Бланк, Мелльберг (Діамбу, 46) — Капальдо, Байчетич (Ратков, 83), Кларк (Гурна-Дуат, 66) — Доржелес (Конате, 57), Єо (Дагім, 57), Глух

Попередження: Вітік — Гурна-Дуат