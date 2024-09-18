Манчестер Сіті — Інтер: Гріліш та Таремі зіграють з перших хвилин

Стали відомі склади на центральний матч ігрового дня.

В рамках поєдинку першого туру загального етапу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті зіграє на своєму полі проти Інтера. В стартовому складі "містян" з'являться Джек Гріліш та Ріко Льюїс, тоді як у складі італійської команди з перших хвилин вийде Мехді Таремі.

Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс, Діаш, Аканджі, Гвардіол — Сілва, Родрі, Де Брюйне — Гріліш, Савіо — Голанд

Запасні: Ортега, Карсон, Вокер, Стоунз, Гюндоган, Нунеш, Фоден, Ковачич, Макейті, Доку

Інтер: Зоммер — Біссек, Ачербі, Бастоні — Дарміан, Барелла, Чалханоглу, Зелінські, Аугусто — Таремі, Тюрам

Запасні: Ді Дженнаро, Мартінес, Павар, де Врей, Фраттезі, Думфріс, Асллані, Мхітарян, Мартінес

Нагадаємо, початок матчу Манчестер Сіті — Інтер заплановано на 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.