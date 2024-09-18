Фаті відновився після травми та потрапив до заявки на матч Монако — Барселона

Іспанець може отримати шанс допомогти "блаугранас" у Лізі чемпіонів.

Лівий вінгер Ансу Фаті може вперше за 389 днів вийти на поле у футболці Барселони, передає офіційний сайт клубу Ла Ліги.

Іспанець отримав травму стопи в ході передсезонної підготовки. Йому вдалося завершити процес відновлення напередодні матчу Монако — Барселона в 1 турі Ліги чемпіонів і потрапити до заявки "блаугранас".

Більшу частину минулого сезону 21-річний Фаті провів у Брайтоні (оренда). На його рахунку 4 голи та 1 асист у 27 матчах за англійських клуб.

Востаннє Ансу виходив на поле (14 хвилин) в якості гравця Барселони наприкінці серпня 2023 року, коли каталонці гостювали у Вільярреала в Ла Лізі.

Нагадаємо, матч Монако — Барселона відбудеться завтра, 19 вересня (початок — о 22:00 за Києвом).