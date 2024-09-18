Баєр презентував спеціальну форму для Ліги чемпіонів

Оригінальний дизайн форми від "фармацевтів".

Леверкузенський Баєр на своєму офіційному сайті презентував спеціальну форму під виступи команди у Лізі чемпіонів.

Новинка від технічного спонсора команди Castore була виконана у дуже незвичайному стилі – різні фігури, схожі на графіті на чорному тлі.

Нагадаємо, минулого сезону Баєр без єдиної поразки став чемпіоном Бундесліги та завоював місце в основному етапі Ліги чемпіонів.

Свій перший матч у головному єврокубку команда Хабі Алонсо проведе проти Феєнорда у гостях. Гра відбудеться завтра, 19 вересня, о 19:45 за Києвом.