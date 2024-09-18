Судаков підтвердив інтерес італійських грандів

18 вересня 2024

Георгій Судаков, Getty Images

Короткий коментар лідера Шахтаря.

Донецький Шахтар завершує підготовку до матчу першого туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі італійської Болоньї.

Болонья — Шахтар. Напередодні

І оскільки півзахисник "гірників" Георгій Судаков усе ж таки завітав на Апеннінський півострів, місцеві ЗМІ не могли не спитати його про трансферні чутки, які пов’язували гравця збірної України з можливим переходом до відомих клубів Серії A.

"Так, це правда. Мене хотіли придбати Ювентус та Мілан, але Шахтар відхилив їхні пропозиції", — заявив український виконавець.

Матч Болонья — Шахтар відбудеться 18 вересня, о 19:45.

Джерело: Repubblica

команди
Сюжет
   