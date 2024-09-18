Судаков підтвердив інтерес італійських грандів

Короткий коментар лідера Шахтаря.

Донецький Шахтар завершує підготовку до матчу першого туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі італійської Болоньї.

Болонья — Шахтар. Напередодні

І оскільки півзахисник "гірників" Георгій Судаков усе ж таки завітав на Апеннінський півострів, місцеві ЗМІ не могли не спитати його про трансферні чутки, які пов’язували гравця збірної України з можливим переходом до відомих клубів Серії A.

"Так, це правда. Мене хотіли придбати Ювентус та Мілан, але Шахтар відхилив їхні пропозиції", — заявив український виконавець.

Матч Болонья — Шахтар відбудеться 18 вересня, о 19:45.