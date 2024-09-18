Мюллер побив рекорд Хаві за кількістю матчів у Лізі чемпіонів за один клуб

Поєдинок проти Динамо Загреб став для досвідченого німця 152-им за мюнхенців у ЛЧ.

У рамках першого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА мюнхенська Баварія знищила на власному полі загребське Динамо з рахунком 9:2.

На 68-ій хвилині цього протистояння замість Джамала Мусіали на поле вийшов досвідчений лідер "червоних" Томас Мюллер, для якого цей матч проти хорватського колективу став 152-им у ЛЧ.

Таким чином, 35-річний німець став одноосібним рекордсменом за кількістю проведених поєдинків за один клуб у рамках найпрестижнішого єврокубкового турніру.

Раніше він поділяв цей здобуток із легендарним півзахисником каталонської Барселони Хаві Ернандесом.