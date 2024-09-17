Пушич: Можу погодитися з експертами, які оцінюють шанси Шахтаря у Лізі чемпіонів не дуже високо

Керманич Шахтаря висловився напередодні матчу Ліги чемпіонів проти Болоньї.

У рамках першого матчу основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар зустрінеться з італійської Болоньєю.

Головний тренер "гірників" Маріно Пушич поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з представником Серії А.

Про Болонью:

– Звичайно, можна сказати, що Болонья втратила кількох важливих гравців цього міжсезоння, таке буває. Проте мусимо зауважити, що Болонья також зуміла придбати кількох якісних виконавців у цей період. Я ніколи не виокремлюю індивідуально виконавців, для мене важлива команда та саме командний стиль гри. Останнього сезону Болонья як команда виступала на дуже високому рівні. І я хотів би привітати нашого суперника із тим історичним результатом, якого вони досягли минулого сезону. На нас очікує матч найвищого рівня в найсильнішому клубному турнірі Європи. На такому рівні, як я наголосив, не може бути виокремлення якихось персоналій, але щодо конкретних виконавців, то я можу назвати Карлссона, з яким у мене був цікавий досвід співпраці в АЗ Алкмар, також мені, звісно ж, відомі більшість хорватів, які представляють команду, ну й не пройшов повз досвід роботи в чемпіонаті Нідерландів, тому місцеві нідерландські гравці для мене теж не чужі.

Про шанси Шахтаря на перемогу над Болоньєю:

– Для мене це турнір найвищого рівня, де шанси команд завжди 50 на 50 – і цим прекрасний футбол. І в нашому матчі шанси також рівні. Звичайно, певні топклуби можна виділити, але зараз футбол вийшов на якісно новий рівень і усі команди розпочинають матч із нулем у графі забитих м’ячів. Тому завтра шанси суперників однакові, усе вирішиться на футбольному полі.

Про новий формат Ліги чемпіонів:

– Якщо говорити про ситуацію в цілому, то, звичайно, формат дуже відрізняється і вимагає нового підходу до кожної гри з боку будь-якого опонента. Вважаю, що цей формат треба спочатку випробувати на практиці, щоб скласти певне враження. На словах, звісно, очікується зовсім новий підхід – хоча б у тому, що тепер треба готуватися до значно більшої кількості суперників. Що ж до нашого ставлення до гри та нашого підходу, то в підготовці до суперників нічого істотно не зміниться, до кожного матчу ми будемо ретельно готуватися та викладатися на повну. Гадаю, завтрашній матч буде чудовою нагодою для нас як для команди перевірити, наскільки змінився формат. І вже після кількох перших поєдинків у новому форматі Ліги чемпіонів ми зможемо більш-менш робити висновки з приводу того, наскільки змінилося планування підходу до суперника.

Про пошкодження Миколи Матвієнка:

– Так, він повернувся із національної збірної з невеличким ушкодженням, тому ми поберегли його в матчі з Карпатами і дали можливість трохи відпочити, враховуючи те, наскільки заповненим був його ігровий графік останнім часом. Але зараз він з нами, у повному порядку та абсолютно готовий. А що стосується його можливої появи на полі в матчі з Болоньєю, то завтра ми вип’ємо кави і я запитаю в Миколи, наскільки він готовий та як почувається. Але, знаючи його характер, я впевнений, що він виявить цілковиту готовність завтра віддаватися і бути разом з командою.

Про те, що статистичні портали дають Шахтарю низькі шанси в цій Лізі чемпіонів:

– Звичайно, певні ресурси можуть оцінювати наші шанси як не дуже великі, і найбільше на це впливають поточні обставини: ситуація в Україні і всі ті складнощі, з якими стикається команда, граючи за таких обставин. Але для мене не має великого значення те, що озвучують до турніру чи до матчу. Багато тих, хто дає такі прогнози, не мають повної картини того, що відбувається всередині команди та наскільки ефективно ми працюємо останнім часом. Ви можете згадати попередній сезон Ліги чемпіонів, де ми зуміли показати себе на дуже високому рівні та до останнього боролися за вихід у плейоф турніру. Мушу чесно зізнатися, що я можу погодитися з експертами, які оцінюють наші шанси не дуже високо, але я також знаю, що все вирішується безпосередньо на футбольному полі. Й завтра буде новий сезон, новий шанс і нова можливість довести, що всі попередні розрахунки можуть бути помилковими. Усе залежить лише від нас. Тому ми чекаємо завтрашнього матчу і готуємося щосили.

Про те, наскільки йому важко працювати в Україні в умовах російсько-української війни:

– Як я наголошував раніше, обставини, в яких ми працюємо, справді складні, враховуючи ситуацію в Україні. Але маю завірити вас, що всі представники нашого клубу працюють надзвичайно злагоджено – від гравців і тренерського штабу до кожного члена персоналу. Але скажу, що життя таке, яке є, і зараз усе складається таким чином. Ми повинні працювати в тих обставинах, у яких опинилися, і попри всі складнощі ми докладаємо максимальних зусиль, аби бути на найвищому рівні – де ми зараз і є. Найвищий рівень – це рівень Ліги чемпіонів, і завтра ми обов’язково продемонструємо все, на що здатні, на футбольному полі.

Матч Болонья — Шахтар відбудеться у середу, 18 вересня, о 19:45 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями цього матчу ви зможете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.