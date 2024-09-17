Бондаренко: Для Болоньї участь у Лізі чемпіонів є особливою подією, тому очікуємо на цікавий матч

Хавбек Шахтаря висловився напередодні матчу Ліги чемпіонів проти Болоньї.

У рамках першого матчу основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар зустрінеться з італійської Болоньєю.

Центральний півзахисник "гірників" Артем Бондаренко поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з представником Серії А.

"Результати в УПЛ? Я б не хотів порівнювати ці два турніри, адже в Лізі чемпіонів усе інакше – геть інші характер і атмосфера. Тому ми очікуємо зовсім інших настрою та гри. Вважаю, у Лізі чемпіонів панує святкова й особлива атмосфера, оскільки в цьому турнірі грають найкращі команди і футболісти. Матч з Карпатами надав нам емоційний поштовх, якого ми потребували, тому, на мою думку, усе буде добре.

Не хочу когось виокремлювати з гравців Болоньї, адже футбол – це командний вид спорту. Відомо, що Болонья — це хороша команда, якщо розглядати її цілісно, тому вважаю, це гідний суперник для старту в Лізі чемпіонів. Знаю, що для Болоньї участь у Лізі чемпіонів є особливою подією, тому очікуємо на цікавий матч", — цитує слова Артема Бондаренка офіційний сайт Шахтаря.

Матч Болонья — Шахтар відбудеться у середу, 18 вересня, о 19:45 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями цього матчу ви зможете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.