Їлдиз — автор першого гола основного раунду Ліги чемпіонів нового формату

Молодий турецький хавбек Ювентуса відзначився у ворота ПСВ.

У рамках першого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА туринський Ювентус зустрівся на своєму полі з нідерландським ПСВ.

Рахунок у цьому матчі було відкрито на 21-ій хвилині зустрічі після того, як молодий півзахисник "старої синьйори" Кенан Їлдиз відгукнувся на передачу Ніко Гонсалеса.

Таким чином, 19-річний турецький хавбек став автором першого в історії гола основного раунду Ліги чемпіонів нового формату.

Окрім цього, Кенан став наймолодшим гравцем в історії Ювентуса, який забив у найпрестижнішому єврокубковому турнірі.

Нагадаємо, що у серпні цього року Кенан Їлдиз продовжив контракт із Ювентусом до літа 2029 року, отримавши при цьому десятий номер.