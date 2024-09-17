Гвардіола про Інтер: Команда з багатою історією і неймовірним менталітетом

Напередодні зустрічі іспанець дав свій коментар.

Пеп Гвардіола охарактеризував Інтер, з яким його команді належить зіграти в першому турі основного етапу Ліги чемпіонів.

"Це команда з багатою історією і неймовірним менталітетом. Вони створені для того, щоб перемагати в кожній грі. Вони створені для того, щоб вигравати турніри. Минулого сезону вони багато вигравали.

У них хороший пресинг, майже індивідуальний. Вони обороняються з типовим для Італії розумінням, що їм доведеться багато терпіти.

У них сильна команда у виконанні стандартних положень, вони володіють хорошими якостями в побудові гри. Гравці добре підключаються з глибини. Я не знаю, чи буде Федеріко Дімарко готовий до гри, але щоразу, коли він робить крос, у штрафному виявляються 4-5 гравців", — сказав Гвардіола.

Матч Манчестер Сіті — Інтер відбудеться 18 вересня і розпочнеться о 22:00.