Орсоліні: Сподіваємося, що домашня атмосфера допоможе нам проти Шахтаря

У рамках першого матчу основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар зустрінеться з італійської Болоньєю.
Нападник Болоньї Ріккардо Орсоліні поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з чинним чемпіоном України.
"Це справді винятково для такого клубу, як наш, раптово опинитися в Лізі чемпіонів. Ми поставили собі за мету конкурувати в Європі протягом кількох років, але ми пропустили всі інші турніри та опинилися в перлині, в короні європейських футбольних змагань. Ми надзвичайно щасливі та пишаємося.
Незалежно від того, що станеться, для нас це буде тріумф. Ми хотіли б віддати належне у змаганнях і навіть спробувати стати проблемою проти великих хлопців. У нас перша гра вдома проти Шахтаря. Ми сподіваємося, що атмосфера нам допоможе – вона нам знадобиться", — цитує слова Орсоліні офіційний сайт УЄФА.
Матч Болонья — Шахтар відбудеться у середу, 18 вересня, о 19:45 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями цього матчу ви зможете в текстовій онлайн-трансляції
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