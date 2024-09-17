Орсоліні: Сподіваємося, що домашня атмосфера допоможе нам проти Шахтаря

Форвард Болоньї висловився про майбутній матч із Шахтарем у рамках Ліги чемпіонів.

У рамках першого матчу основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар зустрінеться з італійської Болоньєю.

Нападник Болоньї Ріккардо Орсоліні поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з чинним чемпіоном України.

"Це справді винятково для такого клубу, як наш, раптово опинитися в Лізі чемпіонів. Ми поставили собі за мету конкурувати в Європі протягом кількох років, але ми пропустили всі інші турніри та опинилися в перлині, в короні європейських футбольних змагань. Ми надзвичайно щасливі та пишаємося.

Незалежно від того, що станеться, для нас це буде тріумф. Ми хотіли б віддати належне у змаганнях і навіть спробувати стати проблемою проти великих хлопців. У нас перша гра вдома проти Шахтаря. Ми сподіваємося, що атмосфера нам допоможе – вона нам знадобиться", — цитує слова Орсоліні офіційний сайт УЄФА.