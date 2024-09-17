Італьяно: Шахтар — це команда найвищої якості

Керманич Болоньї висловився про майбутній матч із Шахтарем у рамках Ліги чемпіонів.

У рамках першого мату основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар зустрінеться з італійської Болоньєю.

Головний тренер Болоньї Вінченцо Італьяно поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з чинним чемпіоном України.

"Я впевнений, що коли хлопці вперше почують цю мелодію, цей гімн Ліги чемпіонів, і вийдуть на поле, вони зможуть знайти додаткову мотивацію, щоб максимально використати все, що ми маємо. Ми добре підготувалися до гри. Усвідомлення того, що ми в Лізі чемпіонів, повинно дати команді потрібний хід.

Ми зіткнемося з двома найкращими командами Португалії, Ліверпулем, Астон Віллою, Монако і Шахтарем. Усі вони є командами найвищої якості. Усі вони надзвичайно добре організовані — це те, над чим ми будемо працювати в нашій підготовці.

В нашому клубі чудова атмосфера. Вболівальники демонструють неймовірну любов до гравців. Пристрасть тут заразлива, а відданість команді неймовірна. На полі ми повинні грати серцем і душею, тому що вболівальники ведуть нас вперед. Це команда з 12-м гравцем на стадіоні. Ми докладемо всіх зусиль, щоб вони пишалися своєю командою", — цитує слова Італьяно офіційний сайт УЄФА.

Матч Болонья — Шахтар відбудеться у середу, 18 вересня, о 19:45 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями цього матчу ви зможете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.