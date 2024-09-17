Аморім: В захваті від того, що починаємо виступати в Лізі чемпіонів

17 вересня 2024

РУБЕН АМОРІМ, GETTY IMAGES

Португальський тренер з нетерпінням чекає на матчі ЛЧ.

Головний тренер Спортінга Рубен Аморім висловився про новий формат Ліги чемпіонів. Сьогодні його команда зіграє з Ліллем.

"Для будь-якого клубу дуже важливо грати в Лізі чемпіонів. Для команди, для гравців, але також і для фінансового аспекту, щоб продати більше гравців… Це те, що ми показували протягом останніх кількох років.

Тепер, чи є новий формат складнішим, чи простішим, я не знаю. Це вперше, і він буде більш привабливим.

У нас буде більше матчів на цьому першому етапі, проти восьми різних клубів. Ми з нетерпінням чекаємо початку цієї нової версії змагань і просто в захваті від того, що починаємо виступати в Лізі чемпіонів", — цитує Аморіма L'Equipe.

Матч Спортінг — Лілль розпочнеться о 22:00.

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