Мората — про поєдинок з Ліверпулем: Цей матч цілком міг бути півфіналом чи фіналом

Іспанець мріяв про такий матч.

Форвард Мілана Альваро Мората прокоментував майбутню зустріч з Ліверпулем в Лізі чемпіонів.

"Після переходу до цього клубу я мріяв про такий матч. Цей матч цілком міг бути півфіналом чи фіналом. Ми дуже хочемо проявити себе та змусити фанатів пишатися нами. Подібні ігри входять в історію, ми з нетерпінням чекаємо на цей матч.

Наскільки важливо перемогти в суботу? Ліга чемпіонів – це Ліга чемпіонів, неважливо, коли чи як ти туди потрапляєш. Це турнір, у якому змагаються найкращі команди. Наша мотивація на найвищому рівні", — сказав Мората.

Матч відбудеться в Мілані. Початок о 22:00.