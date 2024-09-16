Фонсека: Ліверпуль — чудова команда

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Мілана Паулу Фонсека дав коментар з приводу Ліверпуля, з яким команда зіграє у вівторок у Лізі чемпіонів.

"Ліверпуль — чудова команда, одна з найсильніших на даний момент. Вони сильні індивідуально і як команда. Щоб перемогти, нам потрібно ідеально зіграти в обороні. У Лізі чемпіонів не можна дозволяти собі припускатися помилок в іграх проти таких команд.

У Ліверпуль прийшов Слот, але, як мені здається, вони не сильно змінилися. Вони схоже обороняються. Так, вони інакше грають на флангах, але в іншому змін мало", — сказав Фонсека на прес-конференції в понеділок.

Матч Мілан — Ліверпуль відбудеться 17 вересня о 22:00.