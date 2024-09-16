Ундав — перед матчем з Реалом: Нам не можна обіс..тися

Все по ділу.

Нападник німецького Штутгарта Деніз Ундав висловився про майбутній матч із мадридським Реалом в рамках 1-го туру Ліги чемпіонів. Цитує німця Kicker.

"Не можна обіс..тися. Ми повинні вийти на поле з ясною головою і думати, що можемо перемогти. Інакше в нас немає шансів. Якщо ти боїшся Реала тільки тому, що це Реал, то ти програєш. Тоді тобі навіть не треба їхати на матч.

Я знаю, яким "жахливим" захисником може бути Рюдігер, коли ти граєш проти нього. Але я повністю готовий, я вже помітив у збірній, що він щипає суперників. Мені слід сказати Деміровичу, щоб він приготувався до того, що його будуть багато щипати", — сказав Ундав.

Матч між мадридським Реалом та Штутгартом відбудеться 17 вересня, о 22:00 за київським часом.