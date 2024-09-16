Болонья — Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 18.09.2024

До вашої уваги текстова трансляція поєдинку загального етапу Ліги Європи, що відбудеться 18 вересня о 19:45.

У середу, 18 вересня, донецький Шахтар розпочне свої виступи у загальному етапі Ліги чемпіонів нового формату, а суперником "гірників" буде італійська Болонья.

Єврокубковий поєдинок для команди Маріно Пушича відбудеться на "Стадіо Ренато Далл'Ара" в Болоньї. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Болонья — Шахтар

Онлайн-трансляція з'явиться в день матчу в цій новині...

Нагадаємо, що з нового сезону УЄФА суттєво змінив формат проведення чемпіонської Ліги. Наразі кількість учасників у ній збільшилася з 32 до 36, а команди не розбиті на різні групи. Результати записуватимуться у загальну таблицю, а за підсумками восьми турів визначаться учасники 1/8 фіналу (1-8 місця) та стикових матчів (9-24 місця).

Варто зазначити, що команди вперше зіграють одна проти одної. Більше того, для "Болоньї" це перший матч з клубом з України та дебют у Лізі чемпіонів.